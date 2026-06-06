Επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 20 χρόνια ο Πάνος Μιχαλόπουλος – Αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε σειρά

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεόραση αναμένεται να επιστρέψει μετά από 20 χρόνια ο διάσημος ηθοποιός Πάνος Μιχαλόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής ηθοποιός 20 χρόνια μετά τον «Σούπερ μπαμπά» που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά του Alpha με τα γυρίσματα της να ξεκινούν το επόμενο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027. Θα είναι πρωταγωνιστής σε μια νέα σειρά του Alpha 70 επεισοδίων, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Γιώργο Γάλλο και τον Μιχάλη Σαράντη» ανέφερε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας στην «Weekend Live» του ΣΚΑΪ.

«Δεν έχουμε ακόμα πολλές πληροφορίες για το περιεχόμενο της σειράς, η συμφωνία όμως έχει κλειστεί και είναι δεδομένη. Είχε ακουστεί πριν από 4 – 5 χρόνια ότι θα τον βλέπαμε στην αναβίωση της σειράς “Τμήμα ηθών”, είχε κάνει συζητήσεις τότε με τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη αλλά τελικά αυτή η σειρά δεν προχώρησε ποτέ» είπε στη συνέχεια του ρεπορτάζ.

Πάνος Μιχαλόπουλος: Οι λόγοι που δεν θέλει να εμφανίζεται στην τηλεόραση – Τι απάντησε

Ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης, ο Πάνος Μιχαλόπουλος, έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή και να ζει μια ήρεμη καθημερινότητα στην όμορφη Καλαμάτα. Ωστόσο, η απουσία του από την μικρή οθόνη παραμένει αισθητή και συχνά αποτελεί θέμα συζήτησης.

Πρόσφατα, ο Πάνος Μιχαλόπουλος αποφάσισε να “σπάσει” τη σιωπή του και να μοιραστεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, μέσα από δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό» και στην αγαπημένη ηθοποιό Μαίρη Αρώνη.

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ένας καλλιτέχνης που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με το ταλέντο και την αυθεντικότητά του, εξήγησε με ειλικρίνεια τους λόγους πίσω από την απομάκρυνσή του από τα τηλεοπτικά πλατό.

«Το νιώθω ότι είμαι αγαπητός. Μου λέει ο κόσμος “γιατί δεν βγαίνεις στην τηλεόραση;” και αυτά. Όχι ότι δεν έχω προτάσεις, πολλές προτάσεις για σίριαλ… Αλλά είναι πάρα πολλά τα χρόνια που δουλεύω. Θέλω να τα αφιερώσω σε μένα, στην οικογένειά μου, στο παιδί μου, στους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Γι’ αυτό δεν βγαίνω στην τηλεόραση, για τίποτα άλλο», απάντησε αρχικά ο ηθοποιός.