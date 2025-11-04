Μαρία Τζομπανάκη: Όταν είχε μιλήσει για την βεντέτα στην οικογένειά της – Τι είχε αποκαλύψει

Η πρόσφατη αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης, που συγκλόνισε το πανελλήνιο με τη δολοφονία δύο ανδρών από τις αντιμαχόμενες οικογένειες Φραγκιαδάκη και Καργάκη, έφερε στη μνήμη πολλών, ασυναίσθητα, εικόνες από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Alpha, «Σασμός».

Το μυαλό πολλών πηγαίνει αυτόματα στη φιγούρα της «καπετάνισσας» που υποδύθηκε στη σειρά η Μαρία Τζομπανάκη. Ο χαρακτήρας της, μετά τον θάνατο του συζύγου της από βεντέτα, κρατούσε τον βαρύ λόγο στην οικογένεια, διψώντας για εκδίκηση.

Παρότι στην εξέλιξη της σειράς η «καπετάνισσα» ηρέμησε και έδωσε τη συγκατάθεσή της για τον «Σασμό» (τη συμφιλίωση), οι αρχικές της αντιδράσεις και η επιτακτική ανάγκη για «αίμα για αίμα» απηχούν την τραγική νοοτροπία που οδήγησε και στην πρόσφατη αιματοχυσία στα Βορίζια.

Όταν είχε μιλήσει για την βεντέτα στην οικογένειά της

Η αγαπημένη ηθοποιός έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της πως έχει ζήσει βεντέτα στην οικογένειά της, κάτι το οποίο είχε γίνει πολύ παλιά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

«Ο σασμός, όπως τον έχω βιώσει μέσα από την οικογένειά μου όχι μόνο ως Κρητικιά, είναι μια ιερή κατάσταση. Είχε γίνει στην οικογένειά μας πολύ παλιά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η γιαγιά μου η Μαρία είχε μια αρχοντική οικογένεια κι ήταν πολλά αγόρια και κορίτσια», είχε δηλώσει η ηθοποιός.

«Η γιαγιά μου ήταν 20 χρονών κι ο αδερφός της ο Μανώλης, είχε πάει με έναν φίλο του κάπου κι ο φίλος του είχε κάποια προηγούμενα με άλλον. Τσακώθηκαν, πιάστηκαν στα χέρια, έβγαλε το μαχαίρι του για να το δώσει στον αδερφό του φίλου της γιαγιάς μου και μπήκε μπροστά ο θείος μου ο Μανώλης. Τον έσφαξε στην κυριολεξία», έχει εξομολογηθεί η Μαρία Τζομπανάκη.

«Η γιαγιά μου είχε μεσολαβήσει για να μην υπάρξει μια αντεκδίκηση γιατί ο θείος μου ο Μανόλης, δεν είχε κανένα λόγο να σκοτωθεί. Το πέτυχε η γιαγιά μου και την ευχαριστούσαν οι οικογένειες των άλλων δύο», είχε πει.