Σε μία εντυπωσιακή και άκρως σαγηνευτική μεταμόρφωση προχώρησε η Μαρία Σολωμού, η οποία ετοιμάζεται να ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο της Morticia Addams στη θεατρική μεταφορά της «Οικογένειας Άνταμς» («The Addams Family»).

Η παράσταση, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιανουαρίου στο Θέατρο Βέμπο, έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, κυρίως λόγω της εμφάνισης της πρωταγωνίστριας.

Η ηθοποιός θα κλέψει αναμφίβολα τις εντυπώσεις, όχι μόνο με τις υποκριτικές της ικανότητες, αλλά και με την τολμηρή της ενδυματολογική επιλογή.

Για τις ανάγκες του ρόλου της μυστηριώδους Morticia, η Μαρία Σολωμού θα εμφανίζεται στη σκηνή φορώντας ένα μακρύ, μαύρο φόρεμα, το οποίο διαθέτει ένα αβυσσαλέο ντεκολτέ, τονίζοντας με τον πιο «καυτό» τρόπο το μπούστο της.

Η Μαρία Σολωμού, μάλιστα, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η οποία τη συνάντησε στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το promo της παράστασης. Εκεί, η ηθοποιός μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για τον ρόλο, τον οποίο είχε ενσαρκώσει και στο παρελθόν.

«Και πριν από 10 χρόνια, αυτή η περούκα φορέθηκε. Αυτό το αβυσσαλέο ντεκολτέ θα το διατηρήσουμε. Παίζω με τον αιώνιο σύζυγό μου, τον Νίκο Μουτσινά. Έχω αγχώδη διαταραχή, δεν διαχειρίζομαι καθόλου το άγχος μου και φροντίζω γι’ αυτό. Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ», δήλωσε η ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: