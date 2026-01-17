Μαρία Σάκκαρη: «Ο γάμος μας με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει το καλοκαίρι του 2027»

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της στο Australian Open, η Μαρία Σάκκαρη παραχώρησε συνέντευξη στο SDNA, μιλώντας τόσο για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις όσο και για την προσωπική της ζωή, μετά τη δημοσιοποίηση του αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αποκάλυψε ότι ο γάμος τους έχει ήδη τοποθετηθεί χρονικά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες. «Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, γιατί όλα έγιναν λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Μαρία Σάκκαρη ξεκαθάρισε ότι ο γάμος δεν πρόκειται να αποτελέσει εμπόδιο στην επαγγελματική της πορεία. «Ούτε καν», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη στήριξη που λαμβάνει από τον σύντροφό της. «Είμαι πολύ τυχερή που έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Η μοναξιά είναι δύσκολη. Το να έχεις έναν άνθρωπο που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το ζευγάρι σκέφτεται μελλοντικά τη δημιουργία οικογένειας, ωστόσο σε αυτή τη φάση προτεραιότητα έχει η καριέρα της. «Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε να συνεχίσω να παίζω», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η είδηση του αρραβώνα της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έγινε γνωστή ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Κολωνάκι, μετά τη Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, αποκάλυψε ότι ο γιος του και η Ελληνίδα τενίστρια προγραμματίζουν τον γάμο τους.