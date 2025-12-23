Μαρία Ηλιάκη: «Δεν σκεφτόμαστε με το Στέλιο να κάνουμε δεύτερο παιδί»

Καλεσμένη στο podcast της Νάνσυς Παραδεισανού ήταν η Μαρία Ηλιάκη που προχώρησε σε αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή.

«Το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας έχει φύγει σαν ενδεχόμενο. Και οι δύο πια… Δε θέλω να ακουστεί περίεργο αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι μεγάλωσα. Σε κάποια πράγματα είμαι πολύ ενοχική, τι θα πω, πώς θα τα πω…», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Όπως κι αν ακουστεί, έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι είμαστε μέχρι εδώ. Δεν θέλουμε άλλο παιδάκι. Δε ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ κουρασμένη και οι αντοχές είναι σαν να μειώνονται. Αισθάνομαι ότι κουράζομαι πολύ πιο εύκολα», συμπλήρωσε.

