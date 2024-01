Η Μαρία Μπεκατώρου είναι αναμφίβολα μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Ξεκίνησε να εργάζεται ως δημοσιογράφος στον τηλεοπτικό σταθμό του Γιώργου Καρατζαφέρη ”Telecity”.

Η Μαρία Μπεκατώρου τον Σεπτέμβριο του 1993 ξεκίνησε την παρουσίαση της εκπομπής ”Χωρίς Ταμπού”.

Η εκπομπή, καθώς και η παρουσία της Μαρίας Μπεκατώρου στην πρωινή αυτή ζώνη, αποτέλεσε μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης, καθώς παρέμεινε σε αυτή για 20 ολόκληρα χρόνια.

Αργότερα, λόγω του μειωμένου κοστολογίου της εκπομπής, η παρουσιάστρια χρειάστηκε για αρκετά χρόνια να αναλάβει και τον ρόλο του αρχισυντάκτη, καθώς και άλλα πόστα στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ κατά διαστήματα η εκπομπή είχε αλλάξει τον τίτλο της σε ”Κάθε Μέρα, Νέα Μέρα”.

Δείτε την στην εκπομπή περίπου 20 χρόνια πριν

Η εκπομπή ”Κάθε Μέρα, Νέα Μέρα” προβλήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και η Μαρία Μπεκατώρου ήταν περίπου στην ηλικία των 25 χρονών.

Έκτοτε η γνωστή παρουσιάστρια έχει κάνει αρκετές συνεργασίες στην ελληνική τηλεόραση.

Τη σεζόν 2010-2011 συμμετείχε στον πρώτο κύκλο του Just the 2 Of Us μαζί με τον Χρήστο Χολίδη φτάνοντας μέχρι τον τελικό του show, όπου και έγινε ακόμα ευρύτερα γνωστή στο κοινό.

Αργότερα, παρουσίασε στον ΑΝΤ1 με μεγάλη επιτυχία το Your Face Sounds Familiar και το Still Standing.

Πλέον την βλέπουμε καθημερινά μέσα από την συχνότητα του MEGA, όπου παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι The Chase.

