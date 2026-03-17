Μαρία Αναστασοπούλου: «Είμαι ευχαριστημένη από τη συνεργασία μου με τον Άρη Πορτοσάλτε»

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Breakfast @Star», η Μαρία Αναστασοπούλου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη φετινή συνεργασία με τον Άρη Πορτοσάλτε. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στο τηλεοπτικό της μέλλον, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη σεζόν.

Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που θέλουν τη Σία Κοσιώνη να βρίσκεται σε ρήξη με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ, τηρώντας μια διακριτική αλλά ξεκάθαρη στάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα όσα είπε η Μαρία Αναστασοπούλου

«Σκέψεις για του χρόνου σίγουρα υπάρχουν, συζητήσεις όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στις αρχές Μαρτίου. Νομίζω ότι το κλίμα είναι θετικό, φυσικά και υπάρχει θετικό κλίμα και όλα πηγαίνουν όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Το αν θα συνεχίσουμε έτσι και του χρόνου, είναι συζητήσεις που αφορούν τον σταθμό και εμάς. Φέτος νομίζω ότι πατούσαμε πιο καλά στα πόδια μας, οπότε εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτή τη συνεργασία.

Δεν υπήρχε περίπτωση να σχολιάσω κάτι τέτοιο, όπως δε θα ήθελα να συμβεί και σε μένα κάτι τέτοιο αν βρισκόμουν στη θέση της Σίας Κοσιώνη. Η Σία είναι η Σία, η Σία είναι ΣΚΑΪ, την αγαπάμε και έχουμε συμπορευτεί πάρα πολλά χρόνια.

Έχω ξαναπεί ότι στον Παναγιώτη Στάθη έχω πολύ μεγάλη αδυναμία, τον εκτιμώ πάρα πολύ, όπως και τον Στέφανο Σίσκο με τον οποίο δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω. Νομίζω πρέπει να αφεθούμε όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τέλος της σεζόν και τότε να βγουν τα όποια συμπεράσματα. Γιατί γενικώς φέτος, με το που ξεκίνησε η σεζόν, άρχισε να γίνεται και ο απολογισμός.

Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Άλλοι αποφασίζουν για μας, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και κρινόμαστε πρώτα από τον κόσμο, και μετά από τα κανάλια στα οποία εργαζόμαστε.

Είναι πάρα πολύ ωραίο ένα πρόγραμμα ενός σταθμού να έχει μεγάλη ποικιλία και να δοκιμάζει πράγματα και μέσα στη σεζόν. Οπότε, με βραχίονα την ενημέρωση προφανώς γίνονται προσπάθειες και στα ψυχαγωγικά προγράμματα…», σχόλιασε η Μαρία Αναστασοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: