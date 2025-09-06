Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η διαθήκη του πατέρα μου με άφησε με το στόμα ανοιχτό»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην ΕΡΤ η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τον θάνατό του.

«Το Βραχάτι ήταν ένας από τους τόπους που αγάπησε περισσότερο ο πατέρας μου. Εδώ ένιωθε το σπίτι του. Δεν έβγαινε πια από εδώ, ο παράδεισός του. Έχει φτιάξει ψηφιδωτά με βότσαλα. Χρόνια μετά την Μεταπολίτευση ήταν ο χώρος που έμεινε για έξι μήνες. Έχει γράψει άπειρα τραγούδια, τον ενέπνεε ο χώρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήμουν 5 χρονών, μου είπε να πάμε στο καφενείο και μόλις βλέπουν τον Θεοδώρακη, τον αναγνώρισαν και τον αγριοκοίταξαν. Μας είπε να πάμε έξω, και ήρθε ο Ανδρικόπουλος, ήταν από τους 2-3 αριστερούς του Βραχατίου. Του είπε να του δείξει ένα κτήμα.

Ήρθε η Χούντα, τον έβαλαν φυλακή στις φυλακές Αβέρωφ και τον Μάιο του ’68 τον έκλεισαν κατ’ οίκον περιορισμό και ζήτησε να είναι στο Βραχάτι. Ήρθε ο Αλμπάνο, στην πόρτα η χωροφυλακή και του έδωσε ένα τραγούδι να το πει στα Ιταλικά, το έκανε μεγάλη επιτυχία».

«Τρόμαξα ως παιδί όταν οι χωροφύλακες ήρθαν στο σπίτι μας»

«Ήταν πάντα με το σορτς, ανοίγει η πόρτα, ήταν οι χωροφύλακες. Του είπαν να πάρει μια βαλίτσα γιατί θα τον πάνε στη Ζάτουνα. Αυτό ήταν για εμένα πολύ τραυματικό. Κάθε παιδί που βλέπει το μπαμπά του ή τη μάνα του να τον παίρνουν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.

Η πρώτη φορά που γέρασε ήταν το ’96 που έχασε τον αδελφό του. Δεν μπορούσε να περπατήσει».

«Αυτό με πλήγωσε»

«Υπάρχει ανταγωνισμός προς το πρόσωπό μου, γιατί ασχολούμαι με το έργο του πατέρα μου. Θεωρώ ότι είμαι πολύ παρεξηγημένη σαν άτομο. Οι κακές γλώσσες αλλοίωσαν κάποια στιγμή τη σχέση με τον πατέρα μου. Όταν διάβασε το βιβλίο μου, αγαπηθήκαμε ξανά. Η διαθήκη του πατέρα μου με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Δεν με αδίκησε οικονομικά, αλλά από την πνευματική πλευρά, το πνευματικό έργο, που το διαχειρίζεται ένας γερμανικός οίκος. Αυτό με πλήγωσε».