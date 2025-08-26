Μάνος Βουλαρίνος: «Θύελλα» στα social media για το σχόλιό του σε ανάρτηση της Νατάσσας Μποφίλιου

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Μάνος Βουλαρίνος βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στα social media, μετά από ένα σχόλιο που έκανε σε ανάρτηση της τραγουδίστριας Νατάσσας Μποφίλιου. Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεσα μια «θύελλα» αντιδράσεων, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να τον κατηγορούν για «body shaming».

Όλα ξεκίνησαν όταν η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Φολέγανδρο, στην οποία ποζάρει φορώντας ένα μπορντό μπικίνι.

Ο Μάνος Βουλαρίνος επέλεξε να αναδημοσιεύσει το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter), συνοδεύοντάς το με το σχόλιο: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Η ατάκα του δημοσιογράφου, που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως υποτιμητική για την εμφάνιση της τραγουδίστριας, ξεσήκωσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις. Χιλιάδες χρήστες του «Χ» έσπευσαν να καταδικάσουν τη στάση του, κατηγορώντας τον για απροκάλυπτο body shaming και έλλειψη σεβασμού προς το σώμα μιας γυναίκας.

Μέσα σε λίγες ώρες, τα social media «πήραν φωτιά» με βιτριολικά σχόλια που υπερασπίζονταν τη Νατάσσα Μποφίλιου. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν: «Δεν σου φταίνε τα κιλά της Μποφίλιου, σου φταίει που είναι ένας καθρέφτης των ενοχών σου. Είναι αυτή η φωνή της, όποιας σου έχει μείνει, συνείδησης που ακούς το βράδυ πριν κοιμηθείς».

«Ο Βουλαρινος νομίζει ότι είναι κωμικός αλλά είναι απλά δεξιός τύπος που νομίζει ότι είναι κωμικός», και «Ούτε ακούω Μποφίλιου ούτε την γουστάρω. Αυτό που κάνετε όμως είναι πρόστυχο. Τόσο απλά».

Ένα άλλο σχόλιο που ξεχώρισε ήταν το: «Ο Βουλαρίνος κριτικάρει το σώμα της Μποφίλιου. Ο Βουλαρίνος».

Η ανάρτηση του Μάνου Βουλαρινού: