Μάνος Παπαγιάννης – Σοφία Παυλίδου: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση μετά την καταδίκη του ηθοποιού

Η πολύκροτη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους ηθοποιούς Μάνο Παπαγιάννη και Σοφία Παυλίδου δεν έχει τελειωμό, καθώς η υπόθεση οδηγείται στην ανώτατη βαθμίδα της Δικαιοσύνης. Μετά την καταδίκη του ηθοποιού σε δεύτερο βαθμό, ο φάκελος της υπόθεσης ανοίγει εκ νέου στον Άρειο Πάγο.

Η διαμάχη, που ξεκίνησε πριν από χρόνια με αφορμή ένα φερόμενο περιστατικό ξυλοδαρμού της Σοφίας Παυλίδου από τον Μάνο Παπαγιάννη στα παρασκήνια της παράστασης «Πετάει – Πετάει», τον Μάιο του 2023 έλαβε μία σημαντική εξέλιξη. Τότε, ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Σοφία Παυλίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ενοχή του Μάνου Παπαγιάννη – «Νιώθω απέραντη χαρά»

Ωστόσο, ο Μάνος Παπαγιάννης και η νομική του εκπρόσωπος, κυρία Γιάννα Παναγοπούλου, προχώρησαν άμεσα στην κατάθεση αναίρεσης κατά της απόφασης στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής ετυμηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναίρεση έγινε «τυπικά δεκτή» από το Ανώτατο Δικαστήριο και έχει ήδη προσδιοριστεί για να συζητηθεί. Η κρίσιμη ημερομηνία για την εξέταση της υπόθεσης έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο.

«Μετά τη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του κύριου Παπαγιάννη ασκήσαμε εμπρόθεσμα μέσα στη προθεσμία που τάση ο νόμος, αίτηση αναιρέσεως και περιμένει να αναγνωριστεί η αθωότητά του από τον Άρειο Πάγο και αυτό ηθικά είναι μια σημαντική δικαίωση που ο ίδιος διεκδικεί», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η δικηγόρος του ηθοποιού στο «Πρωινό».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: