Τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία πολιτών και επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στην ετήσια έκθεσή της «Οι επιδόσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης» για το 2025.

Μέσα από στατιστικά στοιχεία, παραδείγματα δράσεων και βασικούς δείκτες επίδοσης, η έκθεση αποτυπώνει τη συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στους τρεις βασικούς άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης: το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση.

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Παράλληλα, αναδεικνύει την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική αξία της ιδιωτικής ασφάλισης, με το αποτύπωμα του κλάδου να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 3,57 δισ. ευρώ συνολική επίδραση στην ελληνική οικονομία, περισσότερες από 59.000 θέσεις εργασίας, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 19,1 δισ. ευρώ και δείκτη φερεγγυότητας των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων 173,3%.

Περιβάλλον: 667,4 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η έκθεση καταγράφει τον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

Κατά την περίοδο 2019-2025, οι απαιτήσεις για ασφαλιστικές αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές ανήλθαν συνολικά σε 667,4 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 97,3 εκατ. ευρώ αφορούν ζημιές σε κατοικίες και 544,5 εκατ. ευρώ ζημιές σε επιχειρήσεις.

Οι βροχοπτώσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ως προς το ύψος των απαιτήσεων, με συνολικά 494,6 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι δασικές πυρκαγιές με περίπου 112,6 εκατ. ευρώ, οι σεισμοί με 27 εκατ. ευρώ και οι χιονοπτώσεις με περίπου 7,6 εκατ. ευρώ.

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Στο ίδιο πλαίσιο, η έκθεση καταγράφει τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική καταγραφή. Το 2023 οι συνολικές εκπομπές μειώθηκαν κατά 23% σε σχέση με το 2022, από 7.869,5 σε 6.047,25 ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Ιδιαίτερη είναι και η εξέλιξη των στοιχείων ενεργητικού με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας που συνδέονται με ασφαλίσεις ζωής. Από 92 εκατ. ευρώ το 2022, ανήλθαν σε 196 εκατ. ευρώ το 2023, σε 479 εκατ. ευρώ το 2024 και έφτασαν τα 613 εκατ. ευρώ το 2025.

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Παράλληλα, το 2025 μειώθηκε κατά 10,1% η συνολική κατανάλωση ενέργειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική καταγραφή, από 20,66 εκατ. κιλοβατώρες σε 18,58 εκατ. κιλοβατώρες. Την ίδια στιγμή, η ενέργεια που προήλθε από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 13,81 εκατ. κιλοβατώρες σε 14,15 εκατ. κιλοβατώρες.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 66,8% σε 76,1%.

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Κοινωνία: 2,56 δισ. ευρώ σε παροχές και αποζημιώσεις ζωής και υγείας

Στον πυλώνα της Κοινωνίας, η έκθεση αναδεικνύει τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην προστασία των πολιτών, μέσω των ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

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Το 2025 οι παροχές και αποζημιώσεις στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας ανήλθαν συνολικά σε 2,56 δισ. ευρώ.

Από αυτά, περίπου 1,94 δισ. ευρώ αφορούν ατομικές ασφαλίσεις και 618 εκατ. ευρώ ομαδικές ασφαλίσεις.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις αντιστοιχούν σε περίπου 749,4 εκατ. ευρώ, οι συμπληρωματικές ασφαλίσεις υγείας σε 627,1 εκατ. ευρώ και οι ασφαλίσεις ζωής σε 556,8 εκατ. ευρώ.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι παροχές και αποζημιώσεις ανήλθαν σε περίπου 618 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος να αφορά ασφαλίσεις εργαζομένων και συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις αποζημιώσεις νοσοκομειακής περίθαλψης. Το 2025 αποζημιώθηκαν 126.677 ασφαλισμένοι στις ατομικές ασφαλίσεις και 196.605 στις ομαδικές ασφαλίσεις.

Στην ασφάλιση περιουσίας, η έκθεση καταγράφει σχεδόν 1,5 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικιών και επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το 2025 βρίσκονταν σε ισχύ 1.484.270 συμβόλαια, εκ των οποίων 1.240.104 αφορούσαν κατοικίες και 244.166 επιχειρήσεις.

Τα συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια ανέρχονταν σε περίπου 391,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 171,9 δισ. ευρώ αφορούσαν κατοικίες και 219,7 δισ. ευρώ επιχειρήσεις.

Η ασφαλιστική αγορά καλύπτει παράλληλα και νέους κινδύνους που συνδέονται με την ψηφιακή λειτουργία των επιχειρήσεων. Το 2025 καταγράφηκαν 397.990 συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψης επιχειρήσεων έναντι κινδύνων του κυβερνοχώρου, 653 δηλωθείσες ζημιές, πληρωθείσες ζημιές ύψους 263.723 ευρώ και εκκρεμείς ζημιές ύψους 462.667 ευρώ.

Περισσότεροι από 6.000 άμεσα εργαζόμενοι

Σημαντική είναι και η συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην απασχόληση. Περισσότεροι από 6.000 εργαζόμενοι απασχολούνται άμεσα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ η συνολική συμβολή του κλάδου στην απασχόληση ανέρχεται σε περίπου 59.000 θέσεις εργασίας.

Στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε από 5.894 το 2024 σε 6.239 το 2025.

Παράλληλα, ενισχύθηκε η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 31,2%, φτάνοντας τις 107.118 ώρες, ενώ ο μέσος χρόνος εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο αυξήθηκε από 13,9 σε 17,2 ώρες.

Στον τομέα της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης, το 81% των εταιρειών που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα έχει υιοθετήσει πρωτοβουλίες ή εφαρμόζει αντίστοιχες πρακτικές.

Στο δείγμα των 5.265 εργαζομένων, οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 57,4%, ενώ η συμμετοχή των γυναικών ανέρχεται σε 39,2% στις διευθυντικές θέσεις και σε 21% στα διοικητικά συμβούλια.

Διακυβέρνηση: 19,1 δισ. ευρώ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Στον τρίτο πυλώνα, τη Διακυβέρνηση, η έκθεση καταγράφει το επενδυτικό αποτύπωμα και τη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής αγοράς.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 19,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 7,7% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, ο δείκτης φερεγγυότητας των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται σε 173,3%.

Η ασφαλιστική αγορά έχει, παράλληλα, σημαντική οικονομική συμβολή, καθώς η συνολική της επίδραση στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 3,57 δισ. ευρώ, ενώ η συμβολή της στα δημόσια έσοδα υπολογίζεται σε 1,73 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία της έκθεσης αποτυπώνουν έτσι τη δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης, με έμφαση στην προστασία πολιτών και επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στις παροχές υγείας και ζωής, στην απασχόληση, στις επενδύσεις και στις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ