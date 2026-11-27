Καβάλα: Βυθίστηκε σκάφος στο λιμάνι της Νέας Περάμου Παγγαίου
Δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός
Ένα ελλιμενισμένο αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στον λιμένα Νέας Περάμου Παγγαίου Καβάλας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας ενώ αμέσως ενημερώθηκε και ο ιδιοκτήτης του σκάφους, ο οποίος πρόκειται να μεριμνήσει για την ανέλκυσή του στην ξηρά.
Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός, δεν αναφέρθηκε ζημία σε περιουσία τρίτων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
πηγή στην Google
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