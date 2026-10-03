Λυδία Κονιόρδου: «Ήταν ο εφιάλτης μου» – Η παρενόχληση που βίωσε όταν ήταν παιδί

Η ηθοποιός περιέγραψε τις ανεπιθύμητες επαφές που δεχόταν στον κινηματογράφο και εξήγησε γιατί, ως μικρό κορίτσι, δεν τολμούσε να μιλήσει.

Σε μια προσωπική μαρτυρία για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση προχώρησε η Λυδία Κονιόρδου, αναφερόμενη σε τραυματικές εμπειρίες που έζησε στα παιδικά της χρόνια.

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Η ηθοποιός μίλησε αρχικά για τη χυδαία λεκτική βία που είχε δεχθεί ως παιδί και για το πόσο βαθιά την πλήγωνε. Στη συνέχεια περιέγραψε περιστατικά ανεπιθύμητων αγγιγμάτων, φέρνοντας στο προσκήνιο μια δύσκολη ανάμνηση από τις επισκέψεις της στον κινηματογράφο.

Η παρενόχληση στις παιδικές προβολές

Όπως αφηγήθηκε, η γιαγιά της την πήγαινε να παρακολουθήσει παιδικές ταινίες. Εκεί, όμως, βρισκόταν αντιμέτωπη με αγνώστους που επιχειρούσαν να την αγγίξουν, μετατρέποντας την έξοδο σε μια ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία.

Η Κονιόρδου περιέγραψε την αγωνία που ένιωθε ως μικρό κορίτσι, καθώς οι ανεπιθύμητες επαφές μπορούσαν να προέρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις μέσα στην αίθουσα.

Γιατί δεν μιλούσε στη γιαγιά της

«Δεν τολμούσα να πω τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι φοβόταν πως, εάν ενημέρωνε τη γιαγιά της, εκείνη θα αντιδρούσε έντονα και θα προκαλούνταν αναστάτωση στον κινηματογράφο.

Στο μυαλό της, ως παιδί, αυτό σήμαινε ότι θα ένιωθε εκτεθειμένη μπροστά στους υπόλοιπους θεατές. Έτσι, παρέμενε σιωπηλή και υπέμενε την παρενόχληση κατά τη διάρκεια της προβολής.

Η μαρτυρία της αποτυπώνει τόσο την οδύνη της ίδιας της εμπειρίας όσο και τη δυσκολία ενός παιδιού να μιλήσει για όσα του συμβαίνουν.