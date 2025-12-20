Λευτέρης Πανταζής: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με υπερκόπωση – «Πρέπει να ξεκουραζόμαστε»

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο αγαπημένος τραγουδιστής Λευτέρης Πανταζής μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε το βράδυ της Παρασκευής (19.12).

Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Weekend Live» για την περιπέτεια της υγείας του αποκάλυψε ότι κατέρρευσε από υπερκόπωση μετά από τις έντονες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο εορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα», σημείωσε ο τραγουδιστής μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

«Είμαι και σήμερα και αύριο εδώ να ξεκουραστώ. Τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι και την Τετάρτη ξεκινάω πάλι στο μαγαζί», εξομολογήθηκε ο Λευτέρης Πανταζής σημειώνοντας ότι υποβάλλεται συνεχώς σε εξετάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες.

«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα», πρόσθεσε.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης θα επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά του. «Δυο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά», δήλωσε.