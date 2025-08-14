Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Λευτέρης Πανταζής: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Καμπή της Άρτας

Η ανάρτηση του τραγουδιστή στο Instagram

Λευτέρης Πανταζής: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Καμπή της Άρτας
Ακυρώθηκε η συναυλία που θα έδινε απόψε Πέμπτη 14/8 στην Καμπή της Άρτας ο Λευτέρης Πανταζής, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Την ακύρωση της συναυλίας ανακοίνωσε ο ίδιος ο τραγουδιστής με story του στο Instagram, αναρτώντας την αφίσα που είχε κυκλοφορήσει.

Στη συναυλία, εκτός από τον Λευτέρη Πανταζή θα εμφανίζονταν επίσης η Γιώτα Γρίβα, η Κόνι Μεταξά, ο Θάνος Τζάνης, ο Δημήτρης Νάστος, ο Ζήσης Τσολακίδης και ο Κωνσταντίνος Σούρλας.

