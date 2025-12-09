Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί πάντα με κρυμμένο το πρόσωπό του (vid)

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση στο γιατί επιμένει να κυκλοφορεί συχνά με καλυμμένο το πρόσωπό του. Ο 51χρονος ηθοποιός, του οποίου η ζωή άλλαξε ριζικά μετά τον σαρωτικό «Τιτανικό», αποκάλυψε στο περιοδικό TIME, που τον ανακήρυξε Καλλιτέχνη της Χρονιάς, ότι η απάντηση βρίσκεται στη διαχείριση της φήμης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ορισμός του Χολιγουντιανού σταρ επί τρεις δεκαετίες, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είχε υιοθετήσει τη χρήση μάσκας κατά την περίοδο του lockdown και συνέχισε να την φοράει, συνήθως σε συνδυασμό με καπέλο, ακόμη και μετά το τέλος της πανδημίας.

Γιατί κυκλοφορεί πάντα με κρυμμένο το πρόσωπό

Ερωτηθείς σχετικά, ο ηθοποιός δήλωσε πως προσπαθεί να διαχειριστεί την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής επιτυχίας και της προσωπικής ηρεμίας σε όλη την ενήλικη ζωή του, τονίζοντας ότι ακόμα δεν έχει γίνει ειδικός σε αυτό.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εξήγησε τη φιλοσοφία του, η οποία υπαγορεύει την ελάχιστη έκθεση στην προσωπική του ζωή: «Η φιλοσοφία μου είναι απλή: βγες εκεί έξω και μίλα μόνο όταν έχεις κάτι να πεις ή κάτι να δείξεις. Διαφορετικά εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς».

Επιστρέφοντας στις πρώτες του σκέψεις για μια μακρά πορεία στον χώρο που αγαπά, ο Ντι Κάπριο τόνισε ότι πιστεύει ότι η καλύτερη λύση είναι να σε βλέπουν όσο λιγότερο γίνεται οι άνθρωποι.

Παρόλο που τα μίντια επικεντρώνονται συχνά στην εμμονή του να παραμείνει εργένης και στις κατά πολύ νεότερες συντρόφους του, ο ηθοποιός φαίνεται να επιμένει σε αυτή την στρατηγική «αορατότητας».