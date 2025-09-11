Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Μάρτιν Σκορσέζε – «Είναι ο εθνικός μας θησαυρός» λέει

Με την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «One Battle After Another» να βρίσκεται προ των πυλών, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κοιτάζει ήδη το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως ο επόμενος στόχος του, είναι μία ακόμα συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

«Για μένα, το να δουλέψω ξανά με τον Μάρτι θα είναι το απόλυτο δώρο. Είναι ο εθνικός μας θησαυρός και ο σπουδαιότερος σκηνοθέτης στον κόσμο. Επομένως, αν μου δοθεί άλλη μια ευκαιρία, θα είναι ένα όνειρο που έχει γίνει πραγματικότητα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από το 2002, έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, όπως τα «The Aviator», «The Wolf of Wall Street» και «Killers of the Flower Moon» και μία μικρού μήκους, φέρνοντας στα ταμεία πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, σύμφωνα με το bolavip.

Τα έργα τους έχουν αποσπάσει συνολικά 31 υποψηφιότητες για Όσκαρ και εννέα αγαλματίδια, ενώ το 2013 τιμήθηκαν με το Βραβείο Spotlight από το National Board of Review (Εθνικό Συμβούλιο Κριτικών Κινηματογράφου), για τη διαχρονική τους συνεργασία.

Η νέα ταινία του Ντι Κάπριο, «One Battle After Another», στην οποία συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Πολ Τόμας Άντερσον θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ