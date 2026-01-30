Λειβαδάς για Καρυστιανού: «Αρκεί μία δήλωση για να καρατομηθεί σε μια νύχτα»

Η Κατερίνα Ζαρίφη συνάντησε τον Κώστα Λειβαδά ενόψει μίας συναυλίας που ετοιμάζει.

Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno μίλησε ο γνωστός μουσικός και αναφέρθηκε για τον τρόπο που έχει αλλάξει η στάση αρκετών προσώπων – δημόσιων και μη – απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, έπειτα από την απόφαση της να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και για τις δηλώσεις της σχετικά με τις αμβλώσεις.

«Έχουμε μια γυναίκα που της συνέβη ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν έναν άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι αυτή τη γυναίκα, επειδή στην αρχή μιλάει έξω από τα δόντια και επειδή θέλει δικαιοσύνη για το παιδί της και έχει πάθει αυτό το απίθανο πράγμα, αποθεώνεται, εξιδανικεύεται, γίνεται ακόμη και αντικείμενο εργαλειοποίησης όπως αποδείχθηκε από ανθρώπους που δεν την ξέρανε…και αρκεί μια δήλωσή της για να καρατομηθεί σε μια νύχτα.

Αυτή την κοινωνία εγώ δεν την θέλω. Εγώ πιστεύω σε μια κοινωνία αργών παρατηρητών που θέλει πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Δε μπορώ να καταλάβω – το έχω πάθει και με κάποιους συναδέλφους – γιατί τόσο γρήγορα αντανακλαστικά. Είναι πολύ ύποπτο το γρήγορο αντανακλαστικό» είπε ο Κώστας Λειβαδάς.

Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Θέμα δημόσιας διαβούλευσης»

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού στο OPEN.