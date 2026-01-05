Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν δάσκαλος, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί»

Σύσσωμος ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά σήμερα τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών μετά από καρδιακό επεισόδιο. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ξεκίνησε την εκπομπή του με μια συγκινητική αναφορά, αποτίοντας φόρο τιμής στον αγαπημένο του συνάδελφο.

Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «δάσκαλο» της δημοσιογραφίας, σημειώνοντας με πικρία πως δεν πρόλαβε καν να χαρεί τη συνταξιοδότησή του.

Όλα όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

«Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος… 74 ετών… Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του… Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

