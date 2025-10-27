Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί η ανάρτησή του για τον πατέρα του – «Εμείς φέτος δεν θα γιορτάσουμε»

Βαθιά θλίψη βιώνει η οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, του αείμνηστου δημοσιογράφου, συγγραφέα και πολιτικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 79 ετών. Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανήμερα της ονομαστικής εορτής του πατέρα του.

Ο παρουσιαστής του OPEN, που τον βλέπουμε μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», επέλεξε την ημέρα του Αγίου Δημητρίου για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, στέλνοντας ένα μήνυμα που άγγιξε πολλούς.

Τι έγραψε ο παρουσιαστής στο Instagram

«Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτρηδες. Εμείς φέτος πρώτη φορά δεν θα γιορτάσουμε», έγραψε ο γνωστός παρουσιαστής ως λεζάντα στην ανάρτησή του στο Instagram.