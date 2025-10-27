Λάκης Λαζόπουλος: «Καγκουρό στην Πίνδο, Porsche στις στάνες & πρόβατα μάρτυρες στην εκπομπή μου»

Λίγο πριν ανάψουν τα φώτα για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο Mega, ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε με αιχμηρές δηλώσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη σατιρική του αντεπίθεση. Ο δημοφιλής ηθοποιός και συγγραφέας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και έκανε τα πρώτα καυστικά του σχόλια προς την πολιτική σκηνή.

«Δεν ετοιμάζω τίποτα εγώ. Όλα τα ετοιμάζει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση — αυτή που παριστάνει την αντιπολίτευση και αυτή που παριστάνει την κυβέρνηση — τα ετοιμάζουν αυτοί όλοι και εγώ τα βρίσκω έτοιμα», είπε αρχικά ο κωμικός ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος των πολιτικών, των δικαστών, των τραπεζικών και των αστυνομικών, που έχουν ξεχωριστή Δικαιοσύνη — ΕΔΕ οι μεν, ασυλία οι δε — αφήνουν όλη την κοινωνία έξω και τη δείχνουν με το δάχτυλο».

«Ο πολίτης δεν σκέφτεται μόνος του τη μίζα, ο πολιτικός του τη βάζει. Το ότι υπάρχει εκτροφείο καγκουρό στην Πίνδο είναι λόγος να σταματήσει να λειτουργεί, ποιος το έβγαλε, πού είναι αυτοί;» τόνισε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: