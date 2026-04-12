Λάκης Γαβαλάς: «Κάθε μέρα που ζω, μετά ειδικά από τη φυλακή, τη θεωρώ μεγάλο δώρο του Θεανθρώπου»

Ο Λάκης Γαβαλάς, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε τόσο στις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει όσο και στην αλλαγή οπτικής που απέκτησε μετά την περίοδο που πέρασε στη φυλακή, μιλώντας στην Κατερίνα Στικούδη.

Η συνέντευξη προβλήθηκε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «F+ΖΗΝ», το οποίο μεταδόθηκε την Κυριακή του Πάσχα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε αρχικά για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει: «Έχω κάνει ψιλοπράγματα. Εμένα δεν μ’ αρέσει όταν ένας άνθρωπος κάνει αισθητικές επεμβάσεις, ειδικά αυτό συμβαίνει στους άνδρες, που αλλάζουν τον χαρακτήρα του. Αν αλλάξεις τον χαρακτήρα σου γιατί θεωρείς ότι είσαι ένας άλλος, λες… δεν με βλέπεις, τώρα, εμένα που ‘χω γίνει ένας γόης;

Έχω κάνει μύτη, αυτιά, και τέτοια. Εάν δεν αλλάξει τον χαρακτήρα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει» δήλωσε, αρχικά, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας και πρόσθεσε: «Εγώ δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο και αυτό φαίνεται από τα χέρια μου, από το σώμα μου. Δηλαδή νομίζω ότι έχω μια αρμονία.

Κάθε μέρα που ζω, μετά ειδικά από τη φυλακή, τη θεωρώ μεγάλο δώρο του Θεανθρώπου που μ’ έχει φέρει και μ’ έχει φτιάξει έτσι. Θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές και κάποιος πήγε τότε πρόωρα να με θάψει. Και ‘γω αναστήθηκα ξανά, βρήκα ξανά το παιδί μέσα μου» εκμυστηρεύτηκε, επίσης, ο Λάκης Γαβαλάς στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη την Κυριακή του Πάσχα.

Όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν ο Λάκης Γαβαλάς, στα νεανικά του χρόνια, όταν ζούσε και σπούδαζε στο εξωτερικό, γνώρισε έναν μεγάλο έρωτα με ένα μοντέλο από τη Νορβηγία, με τον οποίο μάλιστα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε γάμο.