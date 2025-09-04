Lady Gaga: Ακύρωσε τη συναυλία της στο Μαϊάμι λίγο πριν ανέβει στη σκηνή – Η ανακοίνωσή της

Λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή, η Lady Gaga ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης της συναυλίας στο Μαϊάμι, απογοητεύοντας τους χιλιάδες θαυμαστές της. Η ίδια η τραγουδίστρια ενημέρωσε το κοινό μέσω των social media, εξηγώντας ότι ένας γιατρός της συνέστησε να μην εμφανιστεί, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη φωνή της.

Πιο συγκεκριμένα, η σταρ δημοσίευσε μια ιστορία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, όπου γνωστοποίησε την ακύρωση. Η ξαφνική αυτή εξέλιξη προκάλεσε έκπληξη, δεδομένου ότι η περιοδεία της συνεχίζεται κανονικά.

Η επόμενη προγραμματισμένη της εμφάνιση είναι στο Madison Square Garden στις 6 Σεπτεμβρίου, με τους θαυμαστές να περιμένουν με αγωνία να δουν αν το πρόβλημα στη φωνή της θα έχει αποκατασταθεί.

«Γεια σας, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά πρέπει να αναβάλω το αποψινό show στο Μαϊάμι. Κατά τη διάρκεια της πρόβας χθες η φωνή μου ήταν πολύ καταπονημένη και ο γιατρός και ο vocal coach μου με συμβούλεψαν να μην εμφανιστώ λόγω του κινδύνου που υπάρχει. Θα ήθελα να είμαι σκληροπυρηνική και να προχωρήσω κανονικά για το κοινό στο show αλλά δεν θέλω να ρισκάρω ρισκάρει μόνιμη ή μακροχρόνια βλάβη στις φωνητικές μου χορδές.

Υπάρχει ένα σημαντικό ρίσκο με βάση όλη τη συνδυασμένη εμπειρία μας με μια παράσταση σαν τη δική μας και όπως γνωρίζετε τραγουδάω ζωντανά κάθε βράδυ. Φροντίζω πολύ τον εαυτό μου για να μπορέσω να παρουσιάσω αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό σόου. Αγαπώ πολύ τους θαυμαστές μου, σας σέβομαι και ελπίζω να δεχτείτε την ειλικρινή μου συγγνώμη», έγραψε στο Instagram.

Η ανακοίνωση της Lady Gaga: