Κρις Τζένερ: Δυσαρεστημένη με το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων που έκανε – «Αρχίζει ήδη να υποχωρεί»

Η Κρις Τζένερ φαίνεται πως δεν διανύει την καλύτερη περίοδο όσον αφορά τη σχέση της με τον καθρέφτη. Παρά το γεγονός ότι πριν από μόλις έναν χρόνο επένδυσε το αστρονομικό ποσό των 100.000 δολαρίων για ένα ολικό λίφτινγκ προσώπου, οι τελευταίες πληροφορίες τη θέλουν ιδιαίτερα δυσαρεστημένη, καθώς τα αποτελέσματα της ακριβής επέμβασης φαίνεται να υποχωρούν πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Η 70χρονη πλέον τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας είχε τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα τον Μάιο του 2025 στο Παρίσι. Τότε, η εικόνα της ήταν εντυπωσιακά ανανεωμένη, με την ίδια να μην κρύβει την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε από τον διάσημο πλαστικό χειρουργό Στίβεν Μ. Λεβίν.

Απογοητευμένη από το λίφτινγκ που είχε κάνει

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του RadarOnline, η Κρις Τζένερ νιώθει πως το πρόσωπό της αρχίζει ήδη να «πέφτει», γεγονός που την έχει οδηγήσει στην αναζήτηση διορθωτικής επέμβασης.

Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι συγκρίνει διαρκώς τον εαυτό της με άλλες επώνυμες κυρίες που έχουν κάνει πρόσφατα αλλαγές, όπως η Ντενίζ Ρίτσαρντς, και θεωρεί πως η δική της προσπάθεια δεν είχε τη διάρκεια που της υποσχέθηκαν.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Vogue Arabia, η Κρις Τζένερ είχε υπερασπιστεί την επιλογή της να καταφύγει στο νυστέρι. Είχε εξηγήσει πως το προηγούμενο λίφτινγκ που είχε κάνει πριν από 15 χρόνια χρειαζόταν πλέον μια γερή ανανέωση.

Για την ίδια, το να μεγαλώνεις όμορφα σημαίνει να φροντίζεις τον εαυτό σου και να γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή σου. «Το ότι μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι αισθητικές επεμβάσεις είναι ένας δρόμος που την κάνει ευτυχισμένη.

Kris Jenner 'raging' over $100K facelift 'slipping'… as she sizes up Denise Richards' tweak, insiders say https://t.co/yXPOub5RX4 April 18, 2026

Θυμίζουμε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κρις Τζένερ προσπαθεί να «παγώσει» τον χρόνο. Το ιστορικό της στις πλαστικές περιλαμβάνει επεμβάσεις από μια αυξητική στήθους τη δεκαετία του 1980 μέχρι και ένα λίφτινγκ το 2011.

Έχει επίσης παραδεχτεί πως έχει υποβληθεί σε μείωση λοβών στα αυτιά της το 2018, σε αναρίθμητες ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε μια σοβαρή επέμβαση αντικατάστασης ισχίου το 2022.