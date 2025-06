Χωριστούς δρόμους, μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια σχέσης κι έναν αρραβώνα, αποφάσισαν να τραβήξουν η Ντακότα Τζόνσον και ο Κρις Μάρτιν, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η 35χρονη ηθοποιός και ο 48χρονος frontman των Coldplay ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2017 και αρραβωνιάστηκαν πριν από λίγα χρόνια, όμως πλέον έχουν χωρίσει.

«Η σχέση τους έχει τελειώσει εδώ και καιρό, απλώς δεν ήξεραν πώς να το κάνουν επίσημο», ανέφερε πηγή στη DailyMail.. «Η Ντακότα ήλπιζε μέχρι τέλους να τα καταφέρουν, γιατί τον αγαπούσε βαθιά, όπως και τα παιδιά του».

Dakota Johnson and Chris Martin SPLIT: Hollywood couple end romance after eight years and engagement https://t.co/xhd4TwogiZ