Κώστας Τερζάκης: Ο «Ευλογητός» από τη «Λάμψη» και οι δύσκολες οικογενειακές συνθήκες

Ο ηθοποιός, Κώστας Τερζάκης, παραχώρησε σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε ανοιχτά για την καριέρα του, ανατρέχοντας στον θρυλικό ρόλο του Ευλογητού στη σειρά «Λάμψη» και αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την πρόταση που του έκανε ο Νίκος Φώσκολος.

Το απόγευμα της Δευτέρας (23.03.2026) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Ο ίδιος περιέγραψε τον ρόλο του Ευλογητού ως προσωπική πρόκληση: «Δεν είναι δουλειά, είναι παιχνίδι», σημείωσε, εξηγώντας ότι, παρά την οικονομική πλευρά, τον ενδιαφέρει κυρίως η δημιουργική διαδικασία και η ψυχαγωγία του κοινού, όχι η εικόνα του ή η δημόσια προβολή του.

Αναφερόμενος στο πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Νίκο Φώσκολο, ο Τερζάκης αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης τον είχε παρακολουθήσει σε παράσταση και τον προσκάλεσε σε ραντεβού. «Μου είπε ότι θα φορώ μάσκα και μού άρεσε πολύ ως πρόκληση. Υπήρχαν μονολόγοι σελίδες! Ήταν μια εμπειρία εννιά μηνών, με πλήρη εμπιστευτικότητα», σημείωσε.

Ο ηθοποιός μάλιστα θυμήθηκε την εμφάνισή του με τη μάσκα στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, η οποία δημιούργησε έντονη ατμόσφαιρα και υψηλή τηλεθέαση.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Κώστας Τερζάκης αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της οικογένειάς του. Η μητέρα του μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, ενώ ο πατέρας του υπέστη έμφραγμα στο γήπεδο της ΑΕΚ και απεβίωσε σχετικά νέος.

«Ο πατέρας μου μού είχε πει να ακούω μόνο το γήπεδο», θυμάται ο ηθοποιός, περιγράφοντας πώς, το 2004, επιλέχθηκε τελικά η φωνή του για την καμπάνια εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ.

Ο ίδιος τόνισε ότι η συμμετοχή του σε αυτή την καμπάνια έγινε αφιλοκερδώς, από σεβασμό και αγάπη προς την ομάδα.

Η συνέντευξη ανέδειξε όχι μόνο τη σταδιοδρομία και την αφοσίωση του Κώστα Τερζάκη στην υποκριτική, αλλά και την προσωπική του ακεραιότητα, την αγάπη για το θέατρο και τον σεβασμό προς το κοινό και τις αξίες της οικογένειάς του.