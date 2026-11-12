Κορυδαλλός: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ

Στον Κορυδαλλό ολοκληρώθηκαν ο έλεγχος και οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης Νίκου Χουρσαλά. Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος, αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο οι προβλεπόμενες δοκιμές, με τη συνεργασία πιστοποιημένου φορέα και των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, παρουσία της διεύθυνσης του σχολείου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία του συστήματος. Παράλληλα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση και αύριο, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ