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ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση και αύριο

Κορυδαλλός: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
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Στον Κορυδαλλό ολοκληρώθηκαν ο έλεγχος και οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης Νίκου Χουρσαλά. Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος, αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο οι προβλεπόμενες δοκιμές, με τη συνεργασία πιστοποιημένου φορέα και των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, παρουσία της διεύθυνσης του σχολείου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία του συστήματος. Παράλληλα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση και αύριο, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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