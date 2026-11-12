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Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η ανάρτησή του για την τελευταία σεζόν του Maestro – «Κάθε ιστορία έχει το τέλος της»

"Η τελευταία πράξη σύντομα στο @netflix"

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η ανάρτησή του για την τελευταία σεζόν του Maestro – «Κάθε ιστορία έχει το τέλος της»
DEBATER NEWSROOM

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποχαιρετά το «Maestro», καθώς η δημοφιλής σειρά ετοιμάζεται να ρίξει οριστικά αυλαία με τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο της. Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς έκανε μια ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για την ολοκλήρωση της ιστορίας.

Με αφορμή την παρουσίαση του επίσημου τρέιλερ, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα προσωπικό μήνυμα μέσω Instagram, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του «Maestro», της σειράς που έκανε πρεμιέρα πριν από τέσσερα χρόνια και μας ταξίδεψε στους Παξούς.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

“Κάθε ιστορία έχει το τέλος της. Κάποιες, όμως, μένουν μαζί μας για πάντα. MAESTRO. Η τελευταία πράξη σύντομα στο @netflix“, έγραψε χαρακτηριστικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

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