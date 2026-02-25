Κώστας Δόξας: Οι πρώτες αναρτήσεις μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία & το τέλος από το J2US (pics)

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας παραμένει ο Κώστας Δόξας μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατά της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.

Ο τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά, μια εξέλιξη που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του OPEN. Με μια λιτή ανακοίνωση, ο σταθμός ξεκαθάρισε πως η συνεργασία τους στο J2US τερματίζεται οριστικά, αφήνοντας κενή τη θέση του coach της Μαίρης Αργυριάδου.

Παρά τον θόρυβο και τις ραγδαίες επαγγελματικές εξελίξεις, ο ίδιος επέλεξε να απαντήσει μέσα από τα social media με έναν διαφορετικό τρόπο.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του σταθμού, ο Κώστας Δόξας ανέβασε στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πως προτεραιότητά του παραμένει η κόρη του.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε σε ιππικό όμιλο της Θεσσαλονίκης, απολαμβάνοντας ποιοτικό χρόνο με τη μικρή.

Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια του τραγουδιστή να αποστασιοποιηθεί από την ένταση των ημερών και να εστιάσει στην οικογενειακή του ζωή.

Ενώ η δικαστική απόφαση και η διακοπή της συνεργασίας του με το σόου συζητιούνται έντονα, ο ίδιος επιλέγει να δείξει πως η καθημερινότητά του συνεχίζεται δίπλα στο παιδί του, περιμένοντας πλέον την εκδίκαση της έφεσης που έχει ήδη καταθέσει.

