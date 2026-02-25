Κώστας Δόξας: Η σχέση του με την Μαρία Δεληθανάση, η γνωριμία πριν από 11 χρόνια & το άδοξο τέλος

Η πολύκροτη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Κώστα Δόξα και τη Μαρία Δεληθανάση κορυφώθηκε χθες, 24 Φεβρουαρίου, με το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης να κρίνει ένοχο τον τραγουδιστή για επικίνδυνη σωματική βλάβη και να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Η εξέλιξη αυτή γράφει τον πιο σκοτεινό επίλογο σε μια σχέση που ξεκίνησε πριν από εννέα χρόνια, μετατρέποντας τη γνωριμία και τον γάμο τους σε μια οδυνηρή δικαστική περιπέτεια με φόντο σοβαρές καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Η γνωριμία με την Μαρία Δεληθανάση πριν από 11 χρόνια

Η γνωριμία τους έχει μια ενδιαφέρουσα αφετηρία, καθώς η Μαρία Δεληθανάση υπήρξε αρχικά θαυμάστρια του καλλιτέχνη. Σε συνέντευξή του, ο Κώστας Δόξας είχε αποκαλύψει πως η πρώτη τους επαφή έγινε όταν εκείνη πήγε να τον απολαύσει σε κάποιο από τα προγράμματά του, γεγονός που στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει η επικοινωνία τους.

«Η Μαρία ήρθε και με γνώρισε στο καμαρίνι μου και η πρώτη φράση που μου είπε ήταν: Γεια σου, ήρθα να γίνουμε φίλοι. Ξεκάθαρα με διάλεξε. Η Μαρία είναι δυναμική, δυνατή γυναίκα. Κάνει πολλά πράγματα στο σπίτι, ακόμα και μαστορέματα», έχει πει ο Κώστας Δόξας για την πρώην σύζυγό του.

Ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2017, λίγο καιρό πριν έρθει στη ζωή η κόρη τους Σοφία.

Η τελετή είχε πραγματοποιηθεί σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με την παρουσία μόνο στενών συγγενών και αγαπημένων φίλων, επισφραγίζοντας έναν έρωτα που εκείνη την περίοδο έδειχνε να βρίσκεται στην καλύτερή του φάση.

Η σοκαριστική ανάρτηση στο Instagram

Τον Οκτώβριο του 2017, μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους, οι πρώτες φήμες για σύννεφα στη σχέση τους έγιναν έντονες.

Τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μια βαθιά κρίση στον γάμο τους, αποδίδοντας την απόσταση στο εξαντλητικό πρόγραμμα του τραγουδιστή, το οποίο τον ανάγκαζε να λείπει συνεχώς από το σπίτι τους.

Η κατάσταση οδήγησε τη Μαρία Δεληθανάση να πάρει την απόφαση να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη μαζί με το παιδί τους, αναζητώντας στήριξη από το δικό της περιβάλλον.

Τον Μάρτιο του 2021, η Μαρία Δεληθανάση συγκλόνισε το πανελλήνιο με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κατήγγειλε δημόσια πως υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας.

Στην εξομολόγησή της περιέγραψε σκληρές σκηνές κακοποίησης που βίωνε ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας πως οι όμορφες στιγμές της γνωριμίας τους είχαν δώσει τη θέση τους σε έναν «εφιάλτη».

«Δε θα συμβεί την πρώτη μέρα, ούτε μία φορά. Έρχεται ως επικύρωση της εκμηδένισης σου στην τελετουργία της συστηματικής, ψυχικής σου εξόντωσης. Αρχικά είναι λόγια που σε πονούν κ σε αποδυναμώνουν, ή σιωπή, σαδιστική, που σε οδηγεί σε απομόνωση.

Θα σε υποτιμήσει, θα σε απειλήσει, θα σε προδώσει, θα σε εκμεταλλευτεί, θα σε συκοφαντήσει, θα διαστρεβλώσει την αλήθεια, θα σε βγάλει τρελή, θα κάνει τις βασικές σου ανάγκες να μοιάζουν παράλογες απαιτήσεις, θα σε “αδειάσει”», είχε γράψει, μεταξύ άλλων.

Το άδοξο τέλος της σχέσης τους

Η οριστική ρήξη στην σχέση τους επήλθε μετά από φωτογραφίες και ιατρικές γνωματεύσεις της Μαρίας Δεληθανάση που μαρτυρούσαν την κακοποίηση που υπέστη, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Η κίνηση αυτή σήμανε την αρχή ενός «πολέμου» ανακοινώσεων και μηνύσεων, με τον Κώστα Δόξα να αποχωρεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις εκείνης της περιόδου (όπως το Your Face Sounds Familiar) εν μέσω της θύελλας των αποκαλύψεων.

Η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε ήταν μακροχρόνια και επίπονη, με την πλευρά του τραγουδιστή να αρνείται τις κατηγορίες και να υποστηρίζει πως πρόκειται για μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια εξόντωσής του.

Ωστόσο, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης στις 24 Φεβρουαρίου έθεσε την οριστική σφραγίδα σε αυτή την τραγική κατάληξη.

Η καταδίκη του σε τρία χρόνια φυλάκισης για επικίνδυνη σωματική βλάβη επιβεβαίωσε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η σχέση που ξεκίνησε με θαυμασμό και έναν γάμο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, κατέρρευσε κάτω από το βάρος της βίας.

Σήμερα, εννέα χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία και τον γάμο τους, οι δυο τους παραμένουν συνδεδεμένοι μόνο μέσω του παιδιού τους και των δικαστικών αιθουσών.