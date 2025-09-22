Κωνσταντίνος Αργυρός: Τρολάρει τον εαυτό του για το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού του, «Νερό» (vid)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως διαθέτει χιούμορ και δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται. Μετά την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Νερό» σε συνεργασία με τον Noizy, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων στα social media για τον τρόπο που «δεν κουνιέται» στο βίντεο κλιπ που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Αντί να αγνοήσει τα πειράγματα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε την κατάσταση στα χέρια του και απάντησε με τον πιο απολαυστικό τρόπο, δημιουργώντας ένα βίντεο στο TikTok που έγινε αμέσως viral.

Στο απόσπασμα που έχουμε δει από τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ, ο τραγουδιστής βρίσκεται σε έναν χώρο που μοιάζει με αποθήκη και ξεκινά να χορεύει με ένα χαρακτηριστικό “άκαμπτο” στυλ, με το σώμα του να παραμένει σχεδόν ακίνητο.

Το στιγμιότυπο αυτό έγινε πολύ γρήγορα viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά τον τραγουδιστή και να μιμούνται την κινησιολογία του.

«Κάνω τον Αργυρό. Που να βγεί και το clip… θα τα σπάσω!!», έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: