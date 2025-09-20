iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple;
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση για το γλέντι της Εθνικής και τα 100.000 ευρώ

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι πέρα από όσα δήλωσε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής ομάδας.

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Το όνομα του Κωνσταντίνου Αργυρού βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο, μετά από δημοσίευμα που τον ήθελε ως την πρώτη επιλογή της εθνικής ομάδας μπάσκετ για το γλέντι επιστροφής, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Όπως αναφέρθηκε, η συνεργασία δεν προχώρησε, καθώς ο τραγουδιστής φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ για να εμφανιστεί στο νυχτερινό κέντρο όπου γινόταν το πάρτι της Εθνικής ομάδας, με αποτέλεσμα οι διεθνείς να επιλέξουν τελικά το κέντρο του Θοδωρή Φέρρη.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για πρώτη φορά στο MEGA και την εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι”, κρατώντας χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας να τροφοδοτήσει τη συζήτηση:
“Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο”, ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας: “Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο”.

