Κωνσταντίνος Αργυρός: Δοκίμασε σουβλάκι από καγκουρό σε εκπομπή της Αυστραλίας (Βίντεο)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε καλεσμένος σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή στην Αυστραλία, όπου δοκίμασε ένα ιδιαίτερο σουβλάκι… με κρέας καγκουρό.

Οι συναυλίες του δημοφιλούς τραγουδιστή στην Αυστραλία είναι ήδη sold out, ενώ η εμφάνισή του στην Όπερα του Σίδνεϊ προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, φτάνοντας μέχρι και στα τηλεοπτικά πάνελ της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μία από τις κορυφαίες πρωινές εκπομπές, τη «Sunshine», ο Αργυρός εμφανίστηκε μαζί με τον γνωστό ελληνοαυστραλό σεφ, Γιώργο Καλομπάρη. Οι παρουσιαστές τον συνεχάρησαν για την επιτυχία των συναυλιών του και μίλησαν με ενθουσιασμό για την ανταπόκριση του κοινού.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Καλομπάρης ανέλαβε να ετοιμάσει ένα κλασικό ελληνικό σουβλάκι, αλλά με μια ανατρεπτική πινελιά, αντί για αρνίσιο ή χοιρινό κρέας, χρησιμοποίησε κιμά καγκουρό, ένα προϊόν που διατίθεται ευρέως στα σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αν και το δοκίμαζε για πρώτη φορά, δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη γεύση και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τις μαγειρικές ικανότητες του Καλομπάρη.

Δείτε το βίντεο: