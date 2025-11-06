Κόνι Μεταξά και Λευτέρης Πανταζής πόζαραν αγκαλιά και χαμογελαστοί, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα έντονα σενάρια που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες εβδομάδες και έκαναν λόγο για ρήξη στη σχέση πατέρα και κόρης.

Η συγκινητική στιγμή καταγράφηκε στην επίσημη πρεμιέρα του Λευτέρη Πανταζή με την Άντζελα Δημητρίου στην «Αθηναία», με τους δύο να δίνουν εμφατικό τέλος στα δημοσιεύματα που ήθελαν το κλίμα μεταξύ τους να είναι ψυχρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κόνι Μεταξά: Αντέδρασε σε ερώτηση για τον Μάριο Καπότση – «Περσινά ξινά σταφύλια» (vid)

Οι φήμες για απόσταση ανάμεσα στην Κόνι Μεταξά και τον πατέρα της είχαν φουντώσει το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω του ότι ο Λευτέρης Πανταζής διατηρεί στενή φιλική και επαγγελματική σχέση με τον Μάριο Καπότση, κάτι το οποίο ενοχλούσε την τραγουδίστρια.

Οι φήμες είχαν ενισχυθεί και από το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος πρόσφατα είχε αναφέρει: «Η Κόνι με τον Πανταζή δεν περνάνε καλή φάση τώρα, δεν είναι κοντά, μακάρι να τα ξαναβρούν», επιβεβαιώνοντας έτσι ότι υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσά τους.

Ωστόσο, η χθεσινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα του Λευτέρη Πανταζή ήρθε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.