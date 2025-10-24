Κόνι Μεταξά: Αντέδρασε σε ερώτηση για τον Μάριο Καπότση – «Περσινά ξινά σταφύλια» (vid)

Η Κόνι Μεταξά βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23 Οκτωβρίου) στο λαμπερό listening party για το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα. Η δική της εμφάνιση επισκιάστηκε από μία ερώτηση που αφορούσε τα «εν οίκω» μετά τον χωρισμό της.

Η καλλιτέχνιδα, αν και φανερά ευδιάθετη, έδειξε να ενοχλείται όταν η συζήτηση στράφηκε στις σχέσεις που διατηρεί ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής, με τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κόνι Μεταξά & Μάριος Καπότσης: Εκδόθηκε το συναινετικό διαζύγιό τους – Οριστικό τέλος στον γάμο τους

«Το σχήμα του πατέρα μου με την Άντζελα Δημητρίου νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Είχε τεράστια επιτυχία και στο παρελθόν, είναι ένα δίδυμο που δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει», είπε αρχικά η Κόνι Μεταξά.

Η έντονη ενόχληση της Κόνι Μεταξά

Είναι γνωστό ότι ο Λευτέρης Πανταζής και ο πολίστας Μάριος Καπότσης έχουν αναπτύξει μία στενή φιλική και επαγγελματική σχέση, η οποία, όπως έχει δηλώσει ο τραγουδιστής, δεν πρόκειται να διακοπεί παρά το διαζύγιο της κόρης του.

Αυτή η διαρκής επαφή, ωστόσο, έχει δημιουργήσει στο παρελθόν την ενόχληση της Κόνι Μεταξά, η οποία θεωρεί ότι η διατήρηση των στενών δεσμών του πατέρα της με τον πρώην της δεν είναι σεβαστή προς την ίδια.

Όταν η Κόνι Μεταξά ρωτήθηκε για τις σχέσεις που διατηρεί ακόμα ο πατέρας της με τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση, απάντησε με νόημα: «Περσινά ξινά σταφύλια».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: