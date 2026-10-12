Κλέλια Ανδριολάτου: Γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της στο Πήλιο με αγαπημένους φίλους

Η Κλέλια Ανδριολάτου υποδέχτηκε τα 30 της χρόνια με μια μικρή απόδραση στο Πήλιο, επιλέγοντας να γιορτάσει τα γενέθλιά της σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ηρεμία. Η ηθοποιός άφησε για λίγο πίσω της την καθημερινότητα της Αθήνας και ταξίδεψε μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα, θέλοντας να απολαύσει την ημέρα με τον δικό της τρόπο.

Μακριά από τη φασαρία της πόλης και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε έναν προορισμό που φαίνεται να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Το Πήλιο με τα καταπράσινα τοπία και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη σημαντική προσωπική στιγμή. Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή της, δίνοντας μια γεύση από τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να γιορτάσει.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Ήρθε η ώρα να ανακαλύψω την ομορφιά αυτής της δεκαετίας. Και δεν είναι τυχαία η λέξη. Ανακαλύπτω.

Αποφάσισα φέτος κάτι ξεχωριστό για τα γενέθλια μου. Το Πηλιο είναι η θεραπευτική φωλιά μου. Ίσως.. γιατί η Μαρία με την απέραντη αγάπη της , με φιλοξενεί σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα και με φέρνει αντιμέτωπη με την πηγαία ευγνωμοσύνη που προφέρει αυτή η φύση. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ανακάλυψα ένα κρυφό μέρος για να κάνω τις πρακτικές μου , να αναπνέω , να ησυχάζω.

Τόση πολλή ανάγκη που έχουμε από το βουνό. Το νιώθω. Κάθε μέρα στην Αθήνα. Και σκέφτομαι .. Κλέλια γίνεσαι 30 ότι και αν σημαίνει αυτό ( άλλωστε εμείς βάζουμε χρυσόσκονη στις λέξεις μας και στις πεποιθήσεις μας ) τι θες να κάνεις ;

Αποφάσισα να μοιραστώ την ανακάλυψη μου με τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Όπως με έμαθαν και όπως μόνο έτσι έχει αξία η ζωή. Αυτή η μικρή φωλιά είναι εδώ για να αναπνέουμε παρέα, να χορεύουμε με όλο το χωριό , να επιπλέουμε στην θάλασσα που χειμωνιάζει. Νιώθω την αγάπη και την δύναμη της ενέργειας μέσα από το καλό. Και το καλό είμαστε εμείς όταν μπορούμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο για να μοιραζόμαστε. Αυτά τα γενέθλια είναι μια γλύκα , που είχα τόσο πολύ ανάγκη.

Σας ευχαριστώ για μοναδική αγάπη σας κάθε μέρα , κάθε στιγμή”.