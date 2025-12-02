Κλέλια Ανδριολάτου: Φόρεσε περούκα και πόζαρε με αγορέ μαλλιά – Το ανατρεπτικό look της (pics)

Μια πραγματικά ανατρεπτική εμφάνιση επέλεξε να μοιραστεί η Κλέλια Ανδριολάτου με τους διαδικτυακούς της φίλους, υιοθετώντας ένα εντελώς διαφορετικό στιλ για τις ανάγκες φωτογράφισης.

Το μοντέλο και ηθοποιός δημοσίευσε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους ακολούθους της πώς κυλούν οι τελευταίες ημέρες της, οι οποίες φαίνεται να είναι γεμάτες δουλειά και δημιουργικότητα.

Σε μερικές από τις φωτογραφίες, η Κλέλια Ανδριολάτου φοράει μια περούκα σε ανοιχτή απόχρωση, μεταμορφώνοντας πλήρως την εικόνα της με ένα αγορέ κούρεμα. Η ηθοποιός πόζαρε στον καθρέφτη, παρουσιάζοντας με ενθουσιασμό αυτήν την τολμηρή αλλαγή.

Η ικανότητα της Κλέλιας Ανδριολάτου να πειραματίζεται με την εικόνα της, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι διαθέτει όχι μόνο υποκριτικό ταλέντο, αλλά και την τόλμη να υιοθετεί κάθε look, ακόμα κι αν αυτό είναι προσωρινό.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες: