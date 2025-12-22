Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξανά στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η εντυπωσιακή βραδινή της εμφάνιση (pics)

Βρέθηκε και πάλι στο Κέντρο Αθηνών

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξανά στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η εντυπωσιακή βραδινή της εμφάνιση (pics)
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Η στενή σχέση εκτίμησης που τρέφει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τον Κωνσταντίνο Αργυρό επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά. Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που έχει δηλώσει ανοιχτά τον θαυμασμό της για τον καλλιτέχνη, έδωσε το «παρών» στο «Κέντρο Αθηνών» το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιλέγει το συγκεκριμένο σχήμα για τη διασκέδασή της, καθώς είχε παρευρεθεί και στην εντυπωσιακή πρεμιέρα του τραγουδιστή μαζί με τη Δέσποινα Βανδή.

Διαβάστε επίσης: Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι λαμπεροί καλεσμένοι που έδωσαν το «παρών» σε δεξίωση στην κατοικία της (pics)

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, μάλιστα, είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Κωνσταντίνο Αργυρό, χαρακτηρίζοντάς τον «καταπληκτικό» και αποκαλύπτοντας πως τους συνδέει μια φιλική σχέση.

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είναι καταπληκτικός. Ανυπομονώ να επιστρέψει στην Ελλάδα», είχε πει σε δηλώσεις της. 

Η παρουσία της στα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου μαγνήτισε τα βλέμματα, με την ίδια να δείχνει πως απολαμβάνει το πρόγραμμα και τις μεγάλες επιτυχίες του δημοφιλούς ερμηνευτή.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
