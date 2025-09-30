Κίμων Κουρής: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση του γιου του – «Δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις»

Αποκλειστικές δηλώσεις έκανε ο ηθοποιός Κίμων Κουρής στις τηλεοπτικές κάμερες, το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, κατά την παρουσίαση του νέου προγράμματος της ΕΡΤ. Ο γνωστός πρωταγωνιστής, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, υποδέχτηκαν τον γιο τους στις αρχές Σεπτεμβρίου, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον ερχομό του παιδιού τους.

Ο Κίμων Κουρής, εμφανώς ευτυχισμένος, προσπάθησε να περιγράψει τα συναισθήματά του για τον νέο ρόλο της ζωής του: «Είναι πάρα πολύ ωραία, τι να πω; Δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις, είναι πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Ήταν νομίζω μια φυσική συνέχεια αυτής της σχέσης. Το χαιρόμαστε πολύ. Μαμά και γιος είναι πολύ καλά, οπότε όλα καλά».

Να θυμίσουμε ότι ο Κίμων Κουρής και η επίσης ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2025, λίγο πριν γεννηθεί το παιδί τους.

Ο γάμος τους έγινε γνωστός από δημοσιεύματα και από την ίδια την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η οποία είχε αναρτήσει μια σχετική φωτογραφία μαζί με ένα τρυφερό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: