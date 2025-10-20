Η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε για άλλη μια φορά να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης, αλλά όχι με τον τρόπο που ίσως περίμενε. Η εμφάνισή της στο φετινό Academy Museum Gala 2025 επισκιάστηκε από μία στιλιστική επιλογή που δίχασε, φέρνοντας την στα όρια του meme.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας εμφανίστηκε φορώντας ένα εντυπωσιακό, custom-made Maison Margiela στράπλες φόρεμα με κορσέ και ντραπέ μανίκια.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε (κυριολεκτικά) τα φώτα ήταν το αξεσουάρ: μια nude μάσκα που κάλυπτε πλήρως το πρόσωπό της, αφήνοντας την Κιμ σχεδόν αγνώριστη.

Η «σιωπηλή» δήλωση μόδας της Κιμ Καρντάσιαν, που παρέπεμπε σε περφόρμανς τέχνης ή ακόμα και σε μετα-αποκαλυπτικό στυλ, δεν βρήκε καθόλου θερμή αποδοχή στο διαδίκτυο, με τους followers να εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή τους.

«Δεν υπάρχει τίποτα να δούμε εδώ… Έχασε εντελώς το στόχο», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος αναρωτήθηκε με ειρωνεία: «Έφτασε νωρίτερα το Halowween για την Καρντάσιαν;».

Ένας ιδιαίτερα επικριτικός σχολιαστής έγραψε: «Όσοι σας αρέσει αυτό, σοβαρά, τι πρόβλημα έχετε; Πηγαίνετε αυτήν στην ψυχιατρική πτέρυγα, παρακαλώ. Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε αυτό».

Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν: