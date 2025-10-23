Η μεγιστάνας της μόδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Κιμ Καρντάσιαν, συγκλόνισε το κοινό κατά την πρεμιέρα της 7ης σεζόν της σειράς «The Kardashians», αποκαλύπτοντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η 45χρονη, η οποία γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της, διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης μαγνητικής τομογραφίας.

Μιλώντας στην αδερφή της, Κόρτνεϊ, η Κιμ αποκάλυψε ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα «μικρό» ανεύρυσμα – μια διόγκωση στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου – και απέδωσε την εμφάνιση της πάθησης στο υπερβολικό άγχος που βίωσε λόγω του πολύκροτου διαζυγίου της από τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Το επεισόδιο περιλάμβανε πλάνα από την ίδια την εξέταση, όπου η Κιμ βρισκόταν μέσα στον μαγνητικό τομογράφο.

Αμέσως μετά τα θλιβερά νέα, βιντεοσκοπήθηκε σοκαρισμένη να μιλάει στο τηλέφωνο, ρωτώντας κλαίγοντας: «Γιατί στο καλό συμβαίνει αυτό;».

Η Κιμ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, ανέφερε ότι οι γιατροί υποστήριξαν πως η πάθηση είναι αποτέλεσμα στρες.

Στο ίδιο επεισόδιο, η ίδια μίλησε εκτενώς για τις δυσκολίες του χωρισμού της από τον Κάνιε Γουέστ, αποκαλύπτοντας ότι ένιωθε ότι είχε το «σύνδρομο της Στοκχόλμης», ένα ψυχολογικό φαινόμενο όπου το θύμα αναπτύσσει δεσμό με τον θύτη.