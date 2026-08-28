Καταγγελία στο DEBATER για δωμάτιο airbnb: «Μπήκε χωρίς μπλούζα ενώ είχαμε τον σκύλο μέσα» (βίντεο)

Μια σοβαρή καταγγελία για κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης έφτασε στο DEBATER, με τους καταγγέλλοντες να κάνουν λόγο για είσοδο του ιδιοκτήτη στο δωμάτιο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ενώ είχε γίνει σαφές ότι στον χώρο θα υπήρχε και σκύλος.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, ένα ζευγάρι αναζητούσε κατάλυμα που να είναι pet friendly, καθώς θα ταξίδευε μαζί με τον σκύλο του. Εντόπισαν το συγκεκριμένο κατάλυμα και, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι πράγματι επιτρέπονται τα κατοικίδια, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον ιδιοκτήτη.

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Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με την καταγγελία, συμφωνήθηκε να δοθεί προκαταβολή και το υπόλοιπο ποσό να καταβληθεί μετρητά, ενώ η κράτηση μέσω της πλατφόρμας να ακυρωθεί.

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης φέρεται να έστειλε την ακριβή τοποθεσία του καταλύματος, καθώς και οδηγίες για τον σκύλο και τη χρήση του κλιματιστικού.

Η γυναίκα φέρεται να είχε εξηγήσει ξεκάθαρα ότι ο σκύλος θα έμενε κάποιες ώρες μόνος στο δωμάτιο και ζήτησε να γνωρίζει εάν υπήρχε περίπτωση να μπει κάποιος στον χώρο. Σύμφωνα με την καταγγελία, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι «δεν μπαίνει κανένας απολύτως».

Η κάμερα έδειξε τον ιδιοκτήτη μέσα στο δωμάτιο

Την τρίτη ημέρα των διακοπών, το ζευγάρι είχε μαζί του φορητή κάμερα. Όπως καταγγέλλεται, έλαβε ειδοποίηση για κίνηση μέσα στον χώρο.

Η γυναίκα συνδέθηκε στην κάμερα και, σύμφωνα με όσα αναφέρει, είδε τον ιδιοκτήτη να έχει μπει στο δωμάτιο και να κλείνει το air condition.

Ακολούθησε επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να εξήγησε ότι μπήκε για να κλείσει το κλιματιστικό, καθώς είχε παραμείνει ανοιχτό.

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Η γυναίκα του επισήμανε ότι τον είχε δει από την κάμερα και ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό, καθώς του είχε εξηγήσει πως θα υπάρχει σκύλος στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η απάντηση που έλαβε ήταν: «Να τον περνάτε μαζί σας».

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«Μπήκε χωρίς μπλούζα»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά ότι ο άνδρας φέρεται να μπήκε στον χώρο χωρίς μπλούζα.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να έχει λάβει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς η γυναίκα θα μπορούσε να βρίσκεται μόνη της μέσα στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή.

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Παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα της ασφάλειας του σκύλου. Όπως επισημαίνεται, εάν το ζώο βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο όταν μπήκε ο ιδιοκτήτης, θα μπορούσε να τρομάξει και να φύγει ή ακόμη και να αντιδράσει απέναντί του, με απρόβλεπτες συνέπειες.

«Κανένας νοήμων άνθρωπος δεν αφήνει μια ψυχή στους 40 βαθμούς χωρίς air condition»

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Στην καταγγελία γίνεται αναφορά και στο κλιματιστικό.

Οι καταγγέλλοντες αναγνωρίζουν ότι ήταν δικό τους λάθος το γεγονός ότι αποδέχθηκαν τη συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά και ότι άφησαν το air condition ανοιχτό.

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «κανένας νοήμων άνθρωπος δεν αφήνει μια ψυχή στους 40 βαθμούς χωρίς air condition», αναφερόμενοι στον σκύλο που θα παρέμενε μόνος στο δωμάτιο.

Η καταγγελία για το στρώμα και την πληρωμή

Κατά την αλλαγή των σεντονιών, σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα διαπίστωσε ότι το στρώμα ήταν λεκιασμένο σε μεγάλη έκταση.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, το κατάλυμα εμφανιζόταν στην πλατφόρμα με τιμή 115 ευρώ την ημέρα, ενώ τελικά συμφωνήθηκε η διαμονή να γίνει με 95 ευρώ την ημέρα, με την πληρωμή να πραγματοποιείται εκτός πλατφόρμας και, όπως καταγγέλλεται, χωρίς απόδειξη.

Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι ήταν λανθασμένη η απόφαση να δεχθούν αυτή τη συμφωνία.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει, ωστόσο, είναι εάν ένας ιδιοκτήτης μπορεί να εισέρχεται σε έναν χώρο βραχυχρόνιας μίσθωσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί ρητή διαβεβαίωση ότι δεν θα εισέλθει κανείς και όταν έχει γνωστοποιηθεί ότι στο δωμάτιο μπορεί να βρίσκεται κατοικίδιο.