Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συγκίνηση στο τελευταίο “αντίο” στον τραγουδιστή

Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή (28/8) στην Αγία Βαρβάρα, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο να έχουν συγκεντρωθεί στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν. Από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στον Ιερό Ναό ήταν η αδελφή του. Ντυμένη στα μαύρα και εμφανώς συγκινημένη, βρέθηκε στην εκκλησία για να πει το δικό της αντίο στον αδελφό της.

Λίγο αργότερα έφτασε και η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, η οποία στάθηκε στο πλευρό του Δημήτρη Κόκοτα σε όλη τη δύσκολη περιπέτεια που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024. Μεταξύ άλλων, το παρών στην κηδεία έδωσε και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο οποίος διατηρούσε στενή φιλία με τον Δημήτρη Κόκοτα.

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Μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από τον ναό, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. “Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Δεν έχω να πω πολλά. Όλοι τον ξέρουν τον Δημητράκη μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, είμαι βαθιά λυπημένος.Συνδεόμασταν από παιδιά, δεν είχαμε κάνει μόνο περιοδείες μαζί, τα πάντα…”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, μετά τη μακρά περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγεία του. Σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο συγκεντρώθηκαν στην Αγία Βαρβάρα για να του πουν το τελευταίο «αντίο».