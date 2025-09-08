Κέιτ Μίντλετον: Φοράει περούκα; – Η νέα της εμφάνιση μετά τις χημειοθεραπείες που δίχασε τα social media

Η Κέιτ Μίντλετον το 2024 πέρασε μία αρκετά δύσκολη χρονιά, καθώς έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά διαγνώστηκε με καρκίνο. Αφότου έγινε η διάγνωση η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχοντας στο πλάι της την οικογένειά της και το ιατρικό προσωπικό υποβλήθηκε σε προληπτική χημειοθεραπεία, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο της ίδια χρονιάς.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Κέιτ Μίντλετον απείχε από τα πριγκιπικά της καθήκοντα, με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας να την εκπροσωπούν όπου ήταν απαραίτητο. Σταδιακά η πριγκίπισσα της Ουαλίας άρχισε να ανακτά τις δυνάμεις της κάνοντας όλο και περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις, τις οποίες κάθε φορά royal fans από όλο τον κόσμο έβαζαν κάτω από το «μικροσκόπιο.» Διάφορες θεωρίες συνομωσίας μονοπωλούσαν τα ΜΜΕ μεταξύ των οποίων ότι φοράει σάκο κολοστομίας ή ακόμη και ότι έχει σωσία…!

Αυτή την φορά η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο με αφορμή το νέο της look και συγκεκριμένα το νέο χρώμα και κούρεμα των μαλλιών της. Ειδικότερα, για πρώτη φορά αποφάσισε να ανοίξει αρκετά τον τόνο των μαλλιών της, υιοθετώντας την πιο ξανθιά εκδοχή της. Μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές το πριγκιπικό ζεύγος έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση την Πέμπτη (4/9), με την πριγκίπισσα της Ουαλίας να τραβά τα βλέμματα.



Summer looks good on Kate Middleton! The Princess of Wales debuted a new look as she stepped out for a joint official engagement at the Natural History Museum with her husband, Prince William. 🎥: Getty https://t.co/vWxDOqlxwQ pic.twitter.com/Q9x2RLiscv— New York Post (@nypost) September 4, 2025

Ωστόσο το νέο της look φαίνεται ότι πυροδότησε και πάλι φήμες για την κατάσταση της υγείας της, αφού πληθώρα χρηστών στα social media υποστηρίζουν ότι φοράει περούκα. Μάλιστα, τις φήμες αυτές ενίσχυσε το γεγονός ότι η Κέιτ Μίντλετον τον Ιανουάριο είχε αποκαλύψει σε καρκινοπαθή ότι όσο υποβάλλονταν σε προληπτική χημειοθεραπεία δεν χρησιμοποίησε cold cap (σκουφάκι ψύξης για την πρόληψη της τριχόπτωσης).

“Μου είπε απλώς ότι δεν χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσει. Το να χάσει τα μαλλιά της, που είναι τόσο χαρακτηριστικά, θα ήταν φρικτό. Όλοι λατρεύουν τα μαλλιά της!”, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο PEOPLE η γυναίκα με την οποία είχε μιλήσει η Κέιτ Μίντλετον.