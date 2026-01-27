Η Κατερίνα Ζαρίφη βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2night Show», όπου συνομίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την τηλεοπτική της διαδρομή και τη συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια και στα προσωπικά της ζητήματα, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν της.

Με το γνώριμο χιούμορ της, αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε δεχθεί αρκετές προτάσεις γάμου από συντρόφους της. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της στην πρώτη πρόταση που δέχθηκε, η οποία έγινε όταν ήταν μόλις 16 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κατερίνα Ζαρίφη: Η αποκάλυψη για τον σύντροφό της – «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είμαι σε σχέση»

Όλα όσα είπε η Κατερίνα Ζαρίφη

«Είχα προτάσεις γάμου, την πρώτη μου την έκαναν όταν ήμουν 16 ετών, ήμουν μικρή. Ήταν ένας ήρωας της επαναστάσεως», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Μιλώντας για την τηλεοπτική της πορεία, είπε: «Ξεκίνησα από το “Πυρ, Γυνή και Θάλασσα” με τη Νανά Παλαιτσάκη, που έκανα τα πρώτα ρεπορτάζ δρόμου. Μετά έφυγα και έγινα ρεπόρτερ στη “Ζούγκλα” του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Το πιο τρομακτικό ήταν ότι ήμουν καμικάζι. Ακούγαμε για κάποια γεγονότα που συνέβαιναν και πηγαίναμε με τον cameraman για το ρεπορτάζ».

Σε άλλο σημείο, ανέφερε: «Γνωστή έγινα στην Ελένη Μενεγάκη. Έμεινα γύρω στα 12 χρόνια. Με άκουσε στο ραδιόφωνο με τον Μάκη Πουνέντη και μας κάλεσε. Εγώ πήγα στην εκπομπή με τα ρούχα που φορούσα στο ραδιόφωνο. Ένα φούτερ και το μαλλί πιασμένο με κλάμερ και έτσι βγήκα στο μαγαζί. Μου είπε ότι θα δουλέψω μαζί της και τη ρώτησα αν πάει καλά».