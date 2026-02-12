Κατερίνα Βρανά: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας, το σηψαιμικό σοκ, το stand up comedy & η Eurovision 2026

Η παρουσία της Κατερίνας Βρανά στη σκηνή του “Sing for Greece”, του ελληνικού εθνικού τελικού για τη Eurovision 2026, αποτελεί αναμφίβολα την πιο ισχυρή εικόνα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής τηλεόρασης, μια γυναίκα σε αμαξίδιο ανέλαβε τον ρόλο της παρουσιάστριας σε ένα show τέτοιου βεληνεκούς, μετατρέποντας μια λαμπερή βραδιά σε ένα παγκόσμιο μάθημα συμπερίληψης.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη λαμπερή στιγμή κρύβεται η επική μάχη της κωμικού να κρατηθεί στη ζωή, όταν το 2017 ένα σοβαρό σηψαιμικό σοκ την έφερε αντιμέτωπη με την πολυοργανική ανεπάρκεια και την οδήγησε σε κώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Eurovision 2026: Η Κατερίνα Βρανά είναι η πρώτη ΑμεΑ παρουσιάστρια στην Ελλάδα

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας που άλλαξε τα πάντα

Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2017, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στη Μαλαισία. Η Κατερίνα Βρανά εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα που αρχικά παρέπεμπαν σε τροφική δηλητηρίαση, όμως η κατάσταση εξελίχθηκε ραγδαία σε έναν εφιάλτη.

Η διάγνωση ήταν σοβαρή λοίμωξη που οδήγησε σε σηψαιμικό σοκ. Η σηψαιμία προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια, φέρνοντάς την σε οριακό σημείο μεταξύ ζωής και θανάτου.

Η “πιο αστεία γυναίκα του κόσμου” βρέθηκε ξαφνικά σε κώμα, με τους γιατρούς να δίνουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Όταν τελικά ξύπνησε, η πραγματικότητα ήταν ισοπεδωτική: είχε χάσει τον έλεγχο των κινήσεών της, η όρασή της είχε υποστεί σοβαρή βλάβη και η ομιλία της ήταν εξαιρετικά δυσχερής. @katerinavrana / Instagram

Η αποκατάσταση που ακολούθησε ήταν ένας “μαραθώνιος” ετών, γεμάτος πόνο, φυσικοθεραπείες και την ανάγκη να μάθει τα πάντα από την αρχή.

«Το 2017 σχεδόν πέθανα. Διάτρηση εντέρου, που οδήγησε σε σηψαιμία και σηψαιμικό σοκ αλλά δεν πέθανα. Αυτό άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα. Μιλάω λίγο πιο γρήγορα, πιο καθαρά, κάνω μικρά βήματα, δεν πέφτω», έχει δηλώσει η γνωστή κωμικός στο “The 2Night Show”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σηπτικό σοκ την έφερε τρεις φορές κοντά στον θάνατο, επηρεάστηκαν όλα της τα ζωτικά όργανα και μετά από 4 εγχειρήσεις και πεντάμηνη νοσηλεία ατρόφησαν όλοι της οι μύες.

«Ήμουν παράλυτη από τον λαιμό και κάτω και τυφλή, όταν τυφλώθηκα μου χάλασε το κέφι για καμία εβδομάδα. Δεν είχα καταλάβει ακριβώς πόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας είχα, 1 χρόνο μετά το κατάλαβα. Η αποκατάσταση πάει πολύ αργά, νομίζω μέχρι να γίνω 8 θα έχω στρώσει. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι να πεις κάτι και να μην γελάνε», έχει εξομολογηθεί η Κατερίνα Βρανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

@katerinavrana / Instagram

Το stand up comedy ως το απόλυτο όπλο επιβίωσης

Πριν την περιπέτεια της υγείας της, η Κατερίνα Βρανά είχε ήδη διακριθεί καταλαμβάνοντας την 3η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό του Laugh Factory «Funniest Person in the World» (2016). Το CNN την έχει συμπεριλάβει στη λίστα με τις γυναίκες κωμικούς που πρέπει οπωσδήποτε να δει κανείς.

Η ίδια αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στην παγκόσμια σκηνή του stand up comedy, καθώς κατάφερε να μετατρέψει μια οριακή εμπειρία θανάτου στο απόλυτο κωμικό εργαλείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

@katerinavrana / Instagram

Μετά το σηπτικό σοκ που κλόνισε ανεπανόρθωτα την υγεία της, η επιστροφή της στη σκηνή το 2019 με την παράσταση «Staying Alive – Σχεδόν Πέθανα» δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική κίνηση, αλλά μια πράξη ακραίας πνευματικής ανθεκτικότητας.

Σε εκείνο το έργο, η Κατερία Βρανά διακομωδούσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τη νοσηλεία της στη Μαλαισία, το κώμα και τη νέα της πραγματικότητα στο αναπηρικό αμαξίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κωμωδία αποτελεί για εκείνη το ιδανικό όπλο για να διαχειριστεί την τραυματική εμπειρία της εντατικής και της πεντάμηνης νοσηλείας, επιτρέποντάς της να πάρει πίσω τον έλεγχο του σώματος και της ζωής της μέσα από το γέλιο.

Από την εντατική στο λαμπερό stage του Sing for Greece 2026

Φτάνοντας στο σήμερα, η εμφάνιση της Κατερίνας Βρανά στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή συμπερίληψης και ορατότητας για την ελληνική τηλεόραση. NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η επιλογή της από την ΕΡΤ να ηγηθεί των ημιτελικών και του τελικού μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα σηματοδότησε την πρώτη φορά που ένα άτομο με αναπηρία αναλαμβάνει τα ηνία μιας τόσο μεγάλης τηλεοπτικής παραγωγής στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή της αποθεώθηκε κυρίως για την άρνησή της να μπει σε καλούπια διδακτισμού. Αντίθετα, με το εκρηκτικό της χιούμορ, μετέτρεψε την ιδιαιτερότητα της ομιλίας και της κίνησής της σε πλεονέκτημα, δίνοντας έναν ρυθμό «stand up comedy» στη βραδιά.

Η εμφάνισή της στον Α’ Ημιτελικό έγινε viral στα social media, με το κοινό να καθιστά ως το απόλυτο highlight του φετινού εθνικού τελικού και ένα πρότυπο για το πώς η δημόσια τηλεόραση μπορεί να εξελιχθεί.

