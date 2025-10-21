Κατερίνα Παπουτσάκη: Η σπάνια αναφορά στον σύντροφό της – «Έχει ήδη έρθει να με δει» (vid)
Η ηθοποιός διανύει μια περίοδο απόλυτης ευτυχίας
Για τη νέα της θεατρική συνεργασία με τη Σμαράγδα Καρύδη, αλλά και για την πολύτιμη στήριξη που λαμβάνει από τον σύντροφό της, μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη στην κάμερα του «Πρωινού». Η ηθοποιός διανύει μια περίοδο επαγγελματικής και προσωπικής ισορροπίας.
Η Κατερίνα Παπουτσάκη, που πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Hotel Amour» –την οποία σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη– δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νέο της επαγγελματικό βήμα.
«Είμαι πολύ χαρούμενη που δουλεύω μαζί της αυτή τη φορά με αυτή την ιδιότητα. Σε κάθε συνθήκη είναι η Σμαράγδα. Γιατί οι άνθρωποι κάτι μπορεί να παθαίνουν όταν αποκτούν μια δύναμη παραπάνω», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.
Και συνέχισε λέγοντας: «Εκεί φαίνονται οι άνθρωποι όταν έχουν αυτή τη δύναμη αλλά την αξιοποιούν με τρόπο αποτελεσματικό, με αγάπη και είναι πάντα ευγενής. Και αυτό είναι σημαντικό».
Για τον σύντροφό της αποκάλυψε: «Ναι, μου δίνει μια ελευθερία το ότι έχω ανεβάσει φωτογραφίες με τον σύντροφό μου. Έχει ήδη έρθει να με δει».
