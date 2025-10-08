Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω ένα αυτοάνοσο και όταν είμαι ψυχολογικά άσχημα, δεν μπορώ να καταπιώ»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, με αφορμή τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «Άγιος Έρωτας» και στην θεατρική παράσταση «Hotel Amour».

Η γνωστή καλλιτέχνιδα, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, αναφέρθηκε στην πορεία της και τα νέα της πρότζεκτ, ενώ φυσικά, οι ερωτήσεις δεν θα μπορούσαν να μην αγγίξουν και την προσωπική της ζωή.

«Όλα είναι καλά. Δε μου αρέσει γενικώς να υπεραναλύω τα πράγματα, είναι θετικό το πρόσημο. Ένιωσα σίγουρη και ασφαλής γι’ αυτό δημοσίευσα τις φωτογραφίες με τον σύντροφό μου», απάντησε η Κατερίνα Παπουτσάκη για τον σύντροφό της.

«Ανάλογα με την ψυχική κατάσταση – είναι ένα αυτοάνοσο – και πως είσαι ψυχοσωματικά. Είναι κάτι που δεν μπορώ να φάω, είναι σαν να καταπίνω κάτι που με καίει πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς, πρέπει απλά να νιώσεις καλύτερα για να φτιάξει», εξομολογήθηκε η ηθοποιός για το αυτοάνοσο που έχει.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: