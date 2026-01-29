Κατερίνα Παπουτσάκη: Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Θάνο Χατζόπουλο (pics)

Μετά από ενάμιση χρόνο κοινής πορείας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο επιχειρηματίας Θάνος Χατζόπουλος αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Η είδηση του χωρισμού, που έγινε γνωστή τις τελευταίες ημέρες, τοποθετεί την οριστική ρήξη περίπου δύο μήνες πριν, με την ηθοποιό να εστιάζει πλέον ολοκληρωτικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στους δύο γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα.

Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού μετά την αποκάλυψη του χωρισμού πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, στην Πλάκα.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στο ιστορικό στέκι “Medusa” για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της σειράς «Άγιος Έρωτας», συνοδευόμενη από τους συμπρωταγωνιστές της, Δανάη Παππά και Δημήτρη Γκοτσόπουλο.

Παρά την περιέργεια των μέσων, η ίδια επέλεξε να μην διαψεύσει την είδηση του χωρισμού, αποφεύγοντας ωστόσο οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο για την προσωπική της ζωή.

Να θυμίσουμε ότι η σχέση του πρώην πλέον ζευγαριού είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024 και ήταν η πρώτη επίσημη σχέση της ηθοποιού μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Παρά τον χωρισμό, οι δυο τους φαίνεται πως διατηρούν πολιτισμένες σχέσεις, καθώς εξακολουθούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα κοινωνικά δίκτυα και έχουν και αρκετούς κοινούς φίλους.