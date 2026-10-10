Κατερίνα Νοτοπούλου – Πασχάλης Τσαρούχας: Είναι ζευγάρι – Η πρώτη κοινή φωτογραφία και η ερωτική εξομολόγηση

Ζευγάρι είναι η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Πασχάλης Τσαρούχας, με τον γνωστό ηθοποιό να αποκαλύπτει δημόσια τη σχέση τους μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Σάββατο (10/10), ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την πρώτη κοινή φωτογραφία με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγοντας να συνοδεύσει το στιγμιότυπο με λόγια αγάπης.

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«Κατερίνα μου, ζωή μου, ευτυχία μου»

Στη φωτογραφία που ανάρτησε, ο ηθοποιός ποζάρει μαζί με την Κατερίνα Νοτοπούλου, ενώ στη λεζάντα εκφράζει ανοιχτά τα συναισθήματά του.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η δημόσια αυτή εξομολόγηση επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν τους δύο να διατηρούν σχέση, με την Κατερίνα Νοτοπούλου να ανταποκρίνεται στην ανάρτηση του ηθοποιού.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται δημόσια ως ζευγάρι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε ξεκίνησε η σχέση τους.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η προσωπική του ζωή

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, με μία από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές του παρουσίες να είναι εκείνη του Στάθη Καπερνάρου στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

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Μάλιστα, ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν σε συνέντευξή του στο DEBATER για τη «Γη της Ελιάς», την καριέρα και την οικογένειά του.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, υπήρξε παντρεμένος με τη Θεοφανία Παπαθωμά, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Αχιλλέα, ενώ έχει αποκτήσει και μία κόρη από μεταγενέστερη σχέση του.

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Στο παρελθόν είχε διατηρήσει επίσης σχέση με τη Μιμή Ντενίση, όπως είχε παρουσιάσει το DEBATER σε παλαιότερο δημοσίευμα για την προσωπική ζωή του ηθοποιού.

Η πολιτική διαδρομή της Κατερίνας Νοτοπούλου

Η Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε γνωστή μέσα από την πολιτική της δραστηριότητα στον ΣΥΡΙΖΑ.

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Το 2018 ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιας για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στη συνέχεια εξελέγη βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Η κοινοβουλευτική της θητεία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026, όταν παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα.

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Η κοινή φωτογραφία με τον Πασχάλη Τσαρούχα σηματοδοτεί πλέον και τη δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης τους, με τον ηθοποιό να επιλέγει έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο για να μοιραστεί την ευτυχία του.